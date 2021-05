Campeão, São Paulo domina estatísticas do Paulistão 2021 Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0 na decisão

O São Paulo é campeão paulista de 2021! Após 16 anos sem levantar a taça, o clube do Morumbi finalmente encerrou o jejum ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo – empataram sem gols na primeira partida. Um título que coroou a equipe que liderou praticamente todos os números da competição.

Com característica de posse de bola, passes curtos e muita ofensividade, o time de Hernán Crespo terminou o campeonato exatamente no topo das estatísticas que casam com sua ideia de jogo. Segundo dados do site Footstats, o Tricolor teve a maior média de posse de bola, com 60%, o maior volume de passes certos, 7142, de finalizações no alvo, 93, de cruzamentos completados, 90, e, consequentemente, de gols, com 38.

Tudo isso fruto também de uma marcação forte, que lhe ajudou no controle da posse e a ter a segunda defesa menos vazada da competição. Mesmo passando a maior parte do tempo com a redonda, o São Paulo foi quem mais roubou bolas do adversário: foram 241 desarmes certos.

SÃO PAULO NO PAULISTA 2021

– Dados do Footstats

16 jogos

11 vitórias

4 empates

1 derrota

60% de posse de bola em média (1º)

7142 passes certos (1º)

​38 gols marcados (1º)

​11 gols sofridos (2º)

​93 finalizações certas (1º)

90 cruzamentos certos (1º)

​241 desarmes certos (1º)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também