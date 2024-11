Campeão, Santos encerra participação na Série B contra o Sport já de olho na próxima temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 7:00 Para compartilhar:

A partida do Santos contra o Sport neste domingo, às 18h30, no Recife, marca a 38ª e última rodada na Série B do Brasileiro, mas a diretoria do campeão antecipado considera o jogo já como parte da estratégia e do planejamento visando o retorno à elite do futebol brasileiro. O Sport ainda busca o acesso e precisa de uma combinação de resultados.

Em busca de um substituto do técnico Fábio Carille, que apesar do título sofreu forte rejeição por parte da torcida durante esta temporada, o Santos entra em campo na Ilha do Retiro desfalcado de jogadores que foram pilares da campanha vitoriosa da Série B e fazem parte dos planos do clube para 2025.

O experiente zagueiro Gil, que vinha jogando no sacrifício nas últimas semanas com auxílio de medicamentos para superar as dores da lombalgia, ficará de fora apenas de seu quarto dos 38 jogos possíveis no campeonato. Aos 37 anos, Gil cogitou sua aposentadoria, mas foi convencido pelos companheiros de clube e deve assinar uma renovação de seu atual contrato, que termina no final de 2024.

Outro jogador cujo vínculo vence neste ano e deve ser prorrogado é Giuliano. Aos 34 anos, o meia sofreu com lesões que o tiraram de algumas rodadas da Série B, mas mesmo assim disputou 29 partidas com 9 gols e 2 assistências. Giuliano não enfrenta o time pernambucano após sofrer trauma no tórax e uma contusão intercostal. O volante João Schmidt, titular de 33 dos 37 jogos do Santos, também não disputa a última rodada, se recuperando de entorse no tornozelo direito. Carille defendia que o Santos usasse força máxima mesmo com o título já garantido.

Técnico do time sub-20, o interino Leandro Zago teve apenas três treinos e más notícias do departamento médico, que vetou 9 jogadores, para definir a equipe que enfrenta um time que ainda disputa o acesso à Série B. Apesar disso, afirmou que o Santos entra em campo com o espírito competitivo contra o Sport.

“A grande inspiração que temos todos os dias é a de vestir a camisa do Santos. Não tem como a gente imaginar um outro cenário que não seja de representar bem essa camisa”, afirmou Zago. “Nunca posso imaginar que vamos entrar em campo não valendo alguma coisa. Nossa ideia durante a semana foi fazer muitas atividades competitivas para justamente extrair isso deles e avaliar essa ambição.”

O Sport não depende apenas de seu resultado para voltar à elite do Brasileiro. O time pernambucano tem a mesma pontuação do Ceará (63), mas perde a quarta e última vaga nos critérios de desempate. Mirassol e Novorizontino, com 64, também estão na disputa pelos três lugares restantes.

Em busca da vaga, o Sport aumentou o preço dos ingressos para o jogo mais importante da equipe na temporada. O aumento da arrecadação vai ajudar nas contas do clube para o pagar a multa de R$ 500 mil ao Santos para que o Sport possa escalar Lucas Lima, que está emprestado pelo time praiano.

Lucas Lima foi um dos destaques do Sport na goleada sobre a Ponte Preta na última rodada, com duas assistências. Gustavo Coutinho volta de lesão e disputa vaga no ataque com Lenny Lobato.

FICHA TÉCNICA

SPORT X SANTOS

SPORT – Caíque Franã; Igor Carius, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julian Fernandez, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Tití Ortíz e Gustavo Coutinho (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito. Técnico interino: Leandro Zago.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO – 18h30 (de Brasília).

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE).