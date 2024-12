Campeão por Palmeiras e Grêmio, Lucas Barrios se aposenta e projeta carreira de treinador

O atacante Lucas Barrios, com passagens marcantes por Palmeiras e Grêmio, anunciou, através de um vídeo divulgado em suas redes sociais, a aposentadoria do futebol. Aos 40 anos, o paraguaio pendura as chuteiras após uma passagem apagada pelo Sportivo Luqueño-PAR.

“Queria comunicar a todos que chegou o momento de dizer adeus ao futebol profissional. Vamos nos cruzar mais nos gramados, mas do outro lado, o lado que vou ocupar como treinador, apoiando os jovens, dando ferramentas para que possam crescer e contar minha experiência que tive todos esses anos”, afirmou.

Lucas Barrios foi revelado pelo Argentinos Juniors, passou por Colo-Colo, do Chile, e foi se destacar no Borussia Dortmund, onde ficou de 2009 até 2012. Foram 102 partidas e 49 gols marcados. Jogou ainda na China, Rússia e França, antes de se transferir para o futebol brasileiro.

Fez parte da reestruturação do Palmeiras, sendo campeão da Copa do Brasil (2015) e do Campeonato Brasileiro (2016) pelo clube, sendo uma das peças chaves das conquistas. Ele somou 44 jogos, 13 gols e duas assistências.

Do Palmeiras se transferiu para o Grêmio, onde conquistou a Copa Libertadores de 2017. Vestiu a camisa tricolor em 45 jogos, com 18 gols e duas assistências.

Do Grêmio voltou para o Argentino Juniors e rodou por Colo-Colo, Huracán-ARG, Gimnasia-ARG, Defensa y Justicia-ARG, Patronato-ARG, Sportivo Trinidense-PAR, até chegar no Sportivo Luqueño. Ele afirmou que iniciará a carreira de treinador.