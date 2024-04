Campeão olímpico em 92 com o vôlei, Pampa é intubado devido a complicações com câncer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 20:25 Para compartilhar:

O ex-jogador de vôlei Pampa, medalhista de ouro nos Jogos de Barcelona-92, foi internado, nesta sexta-feira, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Internado há 35 dias em um hospital em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, ele trata um linfoma (câncer do sistema linfático), apresentou complicações pulmonares após ser submetido à quimioterapia e precisou ser intubado.

André Felippe Falbo, o Pampa, de 59 anos, nasceu no Recife, em Pernambuco. Ele foi um dos destaques da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães na campanha da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Sua primeira olimpíada, porém, foi disputada quatro anos antes, em Seul, na Coreia do Sul.

Pampa também soma mais duas conquistas importantes na seleção brasileira. Foi medalha de ouro na Liga Mundial de 1993, disputada em São Paulo, e prata no Pan-Americano de 1991, em Cuba.

O elenco campeão olímpico se mobilizou com o drama envolvendo o ex-jogador e auxiliou na transferência do companheiro para a capital paulista.