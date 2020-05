Campeão olímpico diz que subestimou novo coronavírus

O russo Abdulrashid Sadulaev, campeão olímpico do wrestling nos Jogos de 2016 (Rio de Janeiro), afirmou que subestimava o novo coronavírus (covid-19) até ser infectado por ele.

“Admito que, como a maioria de meus compatriotas, também não dei importância ao coronavírus […]. Realmente subestimamos a doença, só começamos a sentir seu perigo e ameaça quando ela bateu à nossa porta”, declarou o atleta em uma postagem nas redes sociais.

Sadulaev, que é natural do Daguestão (região que fica no sudoeste da Rússia), afirma que o isolamento social é o melhor caminho para combater a proliferação do covid-19: “Precisamos cuidar não apenas de nós mesmos, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, especialmente de nossos idosos. E as pessoas com doenças crônicas sofrem seriamente […]. Entendo que ficar em casa pelo terceiro mês não é uma tarefa fácil, mas precisamos mostrar um pouco de paciência […]. Esta é a nossa única saída, o alívio vem depois de todo fardo”.