Campeão Olímpico Bruno Schmidt volta para casa após ser internado por complicações da Covid-19 Campeão de vôlei de praia foi internado com uma infecção pulmonar causada pelo novo coronavírus

O campeão olímpico de vôlei de praia Bruno Schmidt foi liberado do hospital e voltou para sua casa neste domingo em Vila Velha, no Espírito Santo, após ser internado com uma infecção pulmonar causada pela Covid-19. O atleta passou duas semanas em uma clínica em sua cidade e foi recebido com festa por sua família.

– Depois de duas semanas no hospital, chegar em casa com esse carinho! Só gratidão: Deus, esposa, família, time, amigos, torcedores, parceiros, CBV, COB… a todos vocês – disse o atleta no Instagram compartilhado da dupla Evandro e Bruno.

Por causa da internação, Bruno ficou fora da disputa da sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que aconteceu no Centro de Desenvolvimento de Vôlei (CDV) da CBV em Saquarema.

