Campeão no UFC, Charles do Bronx é recebido pela Gaviões da Fiel e provoca: ‘Tenho Mundial’

Com o canto entoado pelos torcedores de “o campeão voltou”, Charles do Bronx foi recepcionado no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, por integrantes da Gaviões da Fiel, organizada do Corinthians.

Campeão do UFC peso-leve (até 70,3 kg), Charles chegou com festa ao Brasil nesta segunda-feira (17). Na comemoração, o lutador aproveitou para lembrar da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras e provocar o rival: “Tenho Mundial e o Palmeiras não”.

Na sequência, o lutador partiu para o litoral paulista no Guarujá, onde também teve uma recepção digna de campeão, apesar da aglomeração e falta do uso de máscaras de proteção em meio à pandemia.

Natural do Guarujá, Charles foi campeão no último sábado (15), no UFC 262, ao bater o norte-americano Michael Chandler. Com a vitória, o brasileiro engatou a maior série de vitórias na carreira com nove triunfos seguidos, além de acumular 31 vitórias ao todo.

