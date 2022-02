Campeão Leicester é eliminado da FA Cup pelo Nottingham Forest; Liverpool vence Cardiff e avança

O Leicester, atual campeão, foi surpreendido e eliminado de na quarta fase – 16avos-de-final – da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao perder por 4 a 1 neste domingo em sua visita ao Nottingham Forest, clube tradicional que atualmente está na segunda divisão.

Foi a grande surpresa do dia, após a classificação tranquila do Liverpool, que apesar de não poder contar com o senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah, que se enfrentam neste domingo na final da Copa Africana das Nações (CAN), venceu o Cardiff (da segunda divisão) por 3 a 1.

O Leicester se torna assim a vítima mais ilustre desta quarta fase, juntamente com o Manchester United, que na sexta-feira foi eliminado nos pênaltis pelo Middlesbrough, também da segunda divisão.

Manchester City e Chelsea se classificaram no sábado, embora no caso dos londrinos com um susto, precisando da prorrogação para vencer (2-1) o Plymouth Argyle (da terceira divisão).

O líder da Premier League, o City, seguiu em frente com uma vitória por 4 a 1 sobre o Fulham.

O Leicester perdeu neste domingo para o Nottingham Forest, que se tornou assim o ‘assassino de gigantes’ desta edição, depois de ter eliminado o Arsenal (1-0) na fase passada.

Com um elenco clássico, exceto pela presença de Danny Ward no lugar do goleiro Kasper Schmeichel, o Leicester de Brendan Rodgers decepcionou desde o primeiro tempo.

Philip Zinckernagel colocou o Forest na frente aos 23 minutos e um minuto depois um passe perdido de James Justin permitiu que Brennan Johnson marcasse o segundo (24), passando a bola por entre as pernas de Ward.

Em cobrança de falta direta, um dos pontos fracos do Leicester nesta temporada, Joe Worrall fez o terceiro aos 32, antes de um gol do nigeriano Kelechi Iheanacho, de volta da Copa Africana, diminuir para os ‘Foxes’ aos 40 minutos.

Mas no segundo tempo, Djed Spence evitou qualquer esperança de virada colocando 4 a 1 no placar (61), que acabou sendo o resultado final.

“Foi um desempenho muito ruim. É uma questão de fome. Este time está junto há três anos e vejo alguns sinais preocupantes em alguns jogadores”, analisou Rodgers após a derrota.

O Nottingham Forest enfrentará outro time da segunda divisão, o Huddersfield, nas oitavas de final, o que pode representar uma ótima oportunidade para continuar avançando na competição.

– Liverpool vence Cardiff –

Mais cedo, o Liverpool evitou qualquer zebra e venceu o Cardiff com uma certa tranquilidade.

Diante de um adversário mais preocupado com a sua permanência no Championship e que entrou em campo com um time formado por vários jovens e reservas, os Reds fizeram a diferença no segundo tempo com gols do português Diogo Jota (53), do japonês Takumi Minamino (68) e de Harvey Elliott (76), que voltou após se recuperar de uma grave lesão no tornozelo esquerdo em setembro.

“Este gol foi um verdadeiro conto de fadas”, vibrou o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, após a partida.

“Harvey teve azar com a lesão, mas teve sorte com todo o processo depois. Tudo correu muito bem. Ele fez um trabalho incrível, o departamento médico fez um trabalho incrível. Ele é um menino destemido e um grande jogador”, elogiou o treinador alemão.

O jovem Rubin Colwill, de 19 anos, diminuiu para o Cardiff na reta final da partida (80).

O Liverpool vai enfrentar o Norwich em Anfield nas oitavas de final.

— Jogos dos 16-avos de final da Copa da Inglaterra:

– Sexta-feira 4 de fevereiro

Manchester United – (+) Middlesbrough 1 – 1 (7-8 nos pênaltis)

– Sábado 5 de fevereiro

(+) Chelsea – Plymouth Argyle 2 – 1 (com porrogação)

Kidderminster Harriers – (+) West Ham 1 – 2 (com prorrogação)

(+) Crystal Palace – Hartlepool 2 – 0

(+) Everton – Brentford 4 – 1

(+) Huddersfield – Barnsley 1 – 0

(+) Manchester City – Fulham 4 – 1

(+) Peterborough – QPR 2 – 0

Wolves – (+) Norwich 0 – 1

(+) Stoke – Wigan 2- 0

(+) Southampton – Coventry 2 – 1 (com prorrogação)

Cambridge – Luton (+) 0 – 3

(+) Tottenham – Brighton 3 – 1

– Domingo 6 de fevereiro

(+) Liverpool – Cardiff 3 – 1

(+) Nottingham Forest – Leicester 4 – 1

(16h30) Bournemouth – Boreham Wood

(+): classificados para a próxima fase

