Campeão há 18 anos, Fluminense estreia na Copa do Brasil em dia com 15 jogos

Nada menos do que 15 jogos movimentam esta quarta-feira da Copa do Brasil, dando sequência na primeira fase. Em busca de seu segundo título na competição, o Fluminense é um dos destaques e começa sua jornada diante do Águia-PA, às 19h30, no Mangueirão, em Belém (PA).

O único título do Fluminense na competição foi conquistado em 2007, ou seja, há 18 anos, quando superou o Figueirense com empate por 1 a 1 e vitória por 1 a 0. Já o Águia faz apenas sua sexta participação, mas vem de campanhas interessantes em 2023 e 2024, alcançando a terceira fase.

Três clubes da Série B também entrarão em campo, todos como visitante. O América-MG pega o Cascavel-PR, às 19h, no Paraná; o Remo-PA duela com o GAS, às 20h30, em Rondônia, e o Operário-PR enfrenta o Humaitá, às 21h, no Acre.

Entre outros destaques, estão dois times paulistas. O Votuporanguense, campeão da Copa Paulista em 2024, debuta no torneio e recebe a Aparecidense-GO, às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, enquanto a Ponte Preta visita o Concórdia-SC, às 21h30, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia (SC).

O time catarinense é um dos estreantes na competição, assim como outros seis que jogam nesta quarta: Barcelona-RO, CSE-AL, Jequié-BA, Maracanã-CE, Guarany-RS e Dourados-MS. O time cearense faz o único duelo estadual do dia, diante do Ferroviário-CE.

Diferentemente dos anos anteriores, o time visitante, melhor posicionado no ranking da CBF, não tem mais a vantagem do empate na primeira fase. Ou seja, em caso de igualdade após os 90 minutos, a definição da vaga vai para os pênaltis, medida que deve aumentar o número de surpresas na segunda fase.

Por participar da primeira fase, times da Série A já garantem R$ 1,54 milhão em premiação. Os da Série B ganham R$ 1,37 milhão, enquanto o restante R$ 830 mil. Se avançarem, ganham R$ 1,874 milhão, R$ 1,54 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

A partir da terceira fase, porém, a premiação é igual para todos, iniciando em R$ 2,31 milhões. O campeão ganha R$ 77 milhões, enquanto o vice fica com R$ 33 milhões. Se um time da Série A for campeão, tendo participado desde a primeira fase, acumulará R$ 101,2 milhões, uma premiação recorde. Ano passado o Flamengo, como campeão, arrecadou R$ 93,1 milhões.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

16h

Dourados-MS x Caxias-RS

19h

CSE-AL x Tombense-MG

Cascavel-PR x América-MG

Guarany-RS x Altos-PI

19h30

Jequié-BA x Retrô-PE

Votuporanguense x Aparecidense-GO

Águia-PA x Fluminense

20h

Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Parnahyba-PI x Confiança-SE

União Araguainense-TO x América-RN

Oratório-AP x São José-RS

20h30

GAS-RR x Remo-PA

21h

Humaitá-AC x Operário-PR

21h30

Concórdia-SC x Ponte Preta