Campeão em Buenos Aires, João Fonseca desafia estreia de Zverev no Rio Open

Rompendo com o rótulo de promessa para se firmar como uma realidade do tênis, o brasileiro João Fonseca defenderá sua casa contra o alemão Alexander Zverev, o rosto mais famoso do Rio Open (ATP 500), que começa nesta segunda-feira (17).

Depois de conquistar seu primeiro título no circuito profissional, o ATP 250 de Buenos Aires, o jovem carioca de 18 anos promete desafiar a estreia do número 2 do mundo no principal torneio de tênis da América do Sul.

João retorna ao Jockey Clube no Rio de Janeiro um ano depois de ter apresentado seu talento ao mundo na edição do ano passado. Em 2025, ele já brilhou no Aberto da Austrália ao eliminar o russo Andrey Rublev (N.10) e em Buenos Aires derrotou o argentino Francisco Cerúndolo (N.28) em sua primeira final de ATP.

“Estou feliz com a maneira como tudo está acontecendo. Tenho que trabalhar cada vez mais para alcançar meu sonho, que é ser o número um do mundo”, disse o brasileiro antes de se tornar um dos dez campeões mais jovens da história da ATP.

– Estreia de Zverev –

Embora todos os olhares (e o apoio) estejam voltados para João, o Rio Open contará com um estreante de destaque: Alexander Zverev.

O alemão está se preparando nas quadras de saibro sul-americanas para tentar vencer seu primeiro Grand Slam, em Roland Garros, em junho.

O número 2 do mundo foi eliminado nas quartas de final em Buenos Aires por Cerúndolo e ficou sem chances de brigar pelo primeiro título da temporada, depois da derrota na final do Aberto da Austrália para o italiano Jannik Sinner.

O título no Rio permitiria ao alemão de 27 anos diminuir a vantagem de Sinner no ranking da ATP, já que o italiano está suspenso por doping até maio. Além disso, Zverev entraria no seleto grupo de campeões do torneio, que inclui os espanhóis Rafael Nadal (2014) e Carlos Alcaraz (2022).

“Gosto de jogar em altas temperaturas, a bola quica um pouco mais alto. Ontem treinei por três horas. Espero jogar melhor do que em Buenos Aires”, disse o alemão.

Com 23 títulos na carreira, incluindo a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, Alexander Zverev vai enfrentar na primeira rodada o chinês Bu Yunchaokete (N.69). A estreia de João Fonseca será contra o francês Alexandre Muller (N.58).

O italiano Lorenzo Musetti (N.16) é outro dos candidatos ao título, assim como o campeão do ano passado, o argentino Sebastián Báez (N.31).

Por outro lado, o dinamarquês Holger Rune (N.12) não estará no torneio por conta de uma lesão.

O Rio Open terá uma cerimônia de abertura pela primeira vez, com a ginasta Rebeca Andrade como grande convidada.

– Confrontos da primeira rodada do Rio Open:

Alexander Zverev (ALE) x Bu Yunchaokete (CHN)

Alexander Shevchenko (CAZ) x Felipe Meligeni (BRA)

Gustavo Heide (BRA) x Francisco Comesaña (ARG)

Qualifier x Nicolás Jarry (CHI)

Francisco Cerúndolo (ARG) x Hugo Gaston (FRA)

Qualifier x Luciano Darderi (ITA)

João Fonseca (BRA) x Alexandre Muller (FRA)

Corentin Moutet (FRA) x Tomás Etcheverry (ARG)

Sebastián Báez (ARG) x Sumit Nagal (IND)

Mariano Navone (ARG) x Roberto Carballés Baena (ESP)

Facundo Díaz (ARG) x Thiago Monteiro (BRA)

Qualifier x Alejandro Tabilo (CHI)

Pedro Martínez (ESP) x Alejandro Davidovich (ESP)

Dusan Lajovic (SRV) x Damir Dzumhur (BIH)

Jaume Munar (ESP) x Thiago Wild (BRA)

Qualifier x Lorenzo Musetti (ITA)

