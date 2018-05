Campeão em 3 categorias do boxe, Lomachenko passa por cirurgia

Um dos principais boxeadores da atualidade, o ucraniano Vasyl Lomachenko foi submetido a uma cirurgia no ombro direito nesta quarta-feira. O boxeador de 30 anos não revelou o tempo necessário para se recuperar, mas afirmou que pretende voltar aos ringues ainda neste ano.

Realizada em Los Angeles, a operação consistiu numa artroscopia para curar uma fissura na borda de um dos ossos do ombro. Segundo o boxeador, ele sofreu a lesão no segundo round da luta contra o venezuelano Jorge Linares no dia 12 deste mês, em Nova York. No duelo, ele defendeu o seu cinturão dos pesos leves da WBA, a Associação Mundial de Boxe.

De acordo com o cirurgião responsável pela operação, Neal ElAttrache, Lomachenko sofreu uma “grande corte” no local. No entanto, ele garantiu que o boxeador voltará a competir normalmente. O ucraniano chegou a marcar uma luta para o dia 25 de agosto, mas não estará totalmente recuperado a tempo de subir ao ringue.

Lomachenko soma 11 vitórias, com nove nocautes, e apenas uma derrota no boxe profissional. Ele é um caso raro de boxeador que conseguiu faturar títulos em três diferentes categorias: pena, superpena e leve. Antes, como amador, foi bicampeão olímpico em Pequim-2008 e Londres-2012, em categorias diferentes.