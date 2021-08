Campeão em 2016, Robson Conceição comemora ouro de Hebert: ‘Não existe favoritismo no boxe’ Brasileiro chegou como 'azarão' na final contra o ucraniano, perdeu os dois primeiros rounds, mas nocauteou o adversário no último assalto e venceu a categoria até 75kg

Campeão olímpico em 2016, Robson Conceição parabenizou o mais novo medalhista de ouro do Brasil no boxe. Durante transmissão da luta no ‘SporTV’, o pugilista de 32 anos exaltou a luta de Hebert Conceição, na final da categoria até 75kg, contra o ucraniano Oleksandr Khyzniak, que era favorito para vencer a luta. O brasileiro nocauteou o adversário no último round após derrota nos dois primeiros assaltos.

– Não existe favoritismo. O boxe é uma caixinha de surpresas; um golpe que vem de lá, vai de cá e pode mudar a luta. Nunca subestime um homem com sede de vitória, com vontade de vencer. Isso eu vejo no Hebert. Um grande campeão, um novo campeão olímpico para o boxe brasileiro. Motivo de muito orgulho e muita felicidade – disse Robson, antes de emendar:

– A gente estava atrás, realmente estávamos perdendo. Mas o boxe é isso, uma caixinha de surpresa. O Hebert queria muito isso. Ele treinou bastante, se dedicou muito e eu confiei no trabalho dele até o final. Merece isso e muito mais. Tenho que certeza que ele tem muito a evoluir ainda e nos dar muito mais orgulho – completou Robson Conceição.

