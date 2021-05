Campeão do UFC, corintiano Charles Do Bronx cutuca rival: ‘Sou maior que o Palmeiras. Tenho mundial’ Dono do cinturão dos pesos leves do UFC, Do Bronx foi recebido pela torcida Gaviões da Fiel e aproveitou o momento para provocar o maior rival do Corinthians

O corintiano Charles Do Bronx, campeão peso-leve do UFC, desembarcou no Brasil nesta segunda-feira e teve uma recepção digna do dono de um cinturão. Em São Paulo, sua cidade natal, o lutador foi recebido por sua família e torcedores do Corinthians da organizada Gaviões da Fiel na fachada do hotel onde era aguardado, próximo ao aeroporto internacional de Guarulhos.

Incentivado pela torcida, a mesma que marcou presença no embarque de Charles Do Bronx para a luta nos Estados Unidos, o lutador não perdeu tempo e aproveitou o momento de êxtase para provocar o maior rival do Corinthians.

– Tenho Mundial e o Palmeiras não – brincou Do Bronx.

Após a festa, o campeão do UFC seguiu para Vicente de Carvalho, em Guarujá-SP, para desfilar em um carro do Corpo de Bombeiros.

Charles Do Bronx viveu uma noite de sábado que ficará marcada eternamente em sua carreira. Pela disputa do cinturão dos pesos leves do UFC, o brasileiro encarou o norte-americano Michael Chandler, que quase nocauteou o paulista de 31 anos ainda no primeiro round. Antes da virada histórica, Do Bronx aguentou 21 socos na cabeça, resistência que o consagrou campeão da modalidade.

O Dono do cinturão dos pesos leves no UFC é NOSSO!@CharlesDoBronxs #VaiCorinthians pic.twitter.com/fFfD4gjfYD — Corinthians (@Corinthians) May 16, 2021

