Campeão do mundo no Brasil pela Alemanha vira ‘magnata do kebab’ e tem fortuna de R$ 1,1 bilhão

Lukas Podolski investiu em tornar-se empresário e deu certo. O atacante campeão mundial com a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, é dono de uma rede de restaurantes no país natal. O sucesso o tornou um “magnata do kebab” com quase 30 filiais espalhadas pelo país e fortuna de 207 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Kebab é um prato típico da Turquia e de alguns países árabes. É também muito consumido na costa do mediterrâneo e em locais que costumam receber imigrantes turcos, como a Alemanha. Uma possível tradução do termo para o português é “espetinho”. Já uma variação tipicamente turca é o döner kebab (espeto giratório, em português). Essa é a versão vendida na rede de Podolski, a Mangal Do¨ner, que tem 27 lojas.

O empreendedorismo de Podolski veio ainda antes dos restaurantes, que começaram em 2018. No ano anterior, ele criou a Ice Cream United, marca de sorvetes com duas lojas na cidade de Colônia, onde o atacante passou a infância. A inspiração para os kebabs veio do tempo em que o jogador esteve na Turquia, quando jogava pelo Galatasaray, de 2015 a 2017.

O patrimônio de 207 milhões de euros inclui o que o jogador arrecadou como jogador. No Arsenal, ele tinha um dos salários mais caros, com 117 milhões de euros (R$ 635 milhões) por semana, segundo o jornal inglês The Sun.

Podolski revelou que os negócios rendem mais do que o que faturava no auge da carreira. “Se olharmos para os números, poderíamos dizer isso”, admitiu ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, quando foi questionado sobre isso.

A comparação não precisa ser tão enfatizada, contudo, já que Podolski sequer largou a carreira. Atualmente, aos 38 anos, ele defende o Górnik Zabrze, da primeira divisão polonesa. Apesar de ter vestido a camisa da seleção alemã e ter crescido no país, o atacante nasceu em Gliwice, na Polônia.

O contrato com o clube vai até 2025. Na temporada atual, ele tem três gols e quatro assistências em 20 jogos. O camisa 10 está na equipe desde 2021. “Outras pessoas vão para o campo de golfe depois do treino e ficam lá o dia todo. Eu vendo sorvete, kebab e roupas. Me divirto e todo mundo pode levar alguma coisa para casa”, brinca. A cada inauguração, as novas filiais reúnem um público considerável.

A competitividade do campo é levada para os negócios. Podolski defende que o Mangal Döner oferece comida de alta qualidade e preço razoável. Para enaltecer o serviço, ele ironizou uma das mais famosas redes de fast food. “Em um McDonalds, você pega o cardápio e vai pagar tanto quanto ou até mais que nos meus restaurantes. Mas a comida deles é uma m… falta qualidade”, disparou.

CAMPEÃO DO MUNDO E 3º MAIOR ARTILHEIRO DA ALEMANHA

A estrelada carreira de Podolski tem o auge em 2014, quando ele fez parte do elenco vencedor da Copa do Mundo no Brasil. Ele entrou em campo apenas duas vezes, ambas na fase de grupos, contra Portugal e Estados Unidos, mas sem somar sequer 90 minutos de jogo. O atacante não atuou na goleada alemã por 7 a 1 contra o Brasil.

Mesmo assim, foi um dos atletas mais lembrados pelos brasileiros. O alemão ficou encantado com o País e chegou a fazer posts em português para se declarar ao Brasil. Na despedida, ele trajava uma camisa do Flamengo, semelhante a um dos uniformes usados pela seleção alemã naquele ano. Em 2021, ele comemorou o título brasileiro do clube carioca no X (antigo Twitter).

Podolski também jogou as copas de 2006 e 2010. Ele é o terceiro maior goleador da Alemanha, com 49 gols. Na sua frente, estão apenas Gerd Müller, com 68, e Miroslav Klose, com 71. O atacante também tem passagens por Colônia, Bayern de Munique, Inter de Milão, Vissel Kobe e Antalyaspor.

