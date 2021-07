Campeão do mundo, Kroos anuncia aposentadoria da seleção alemã

Toni Kroos anunciou sua aposentadoria da seleção alemã nesta sexta-feira. Em um comunicado, o meia que foi campeão do mundo na Copa de 2014 disputada no Brasil explicou as razões para deixar de vestir a camisa do seu país após a eliminação da Eurocopa.

– Joguei com a Alemanha em 106 partidas. Não haverá uma outra. Eu gostaria, e dei tudo, para que no final fossem 109 jogos e vencido o título da Eurocopa. A decisão de parar após este torneio já estava tomada há algum tempo e estava claro que não iria disputar o Mundial do Qatar em 2022.

O atleta seguiu dizendo que quer se dedicar exclusivamente ao Real Madrid e ter mais tempo com a sua família, o que a seleção dificultou nos últimos 11 anos. Ainda assim, o jogador afirma ter orgulho por vestir a camisa da Alemanha e desejou sorte ao técnico Hansi-Flick.

Além disso, Toni Kroos abre mão de disputar a Eurocopa 2024 que será jogada na Alemanha. Apesar de ter vencido a Copa do Mundo, o meio-campista não participou da conquista da Copa das Confederações em 2017.

