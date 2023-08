Campeão do mundo em 2006, Buffon anuncia aposentadoria

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 11:32 Compartilhe

SÃO PAULO, 2 AGO (ANSA) – Campeão mundial em 2006 e um dos goleiros mais vitoriosos da história do futebol, o italiano Gianluigi Buffon, de 45 anos, anunciou nesta quarta-feira (2) sua aposentadoria do futebol.

Embora seu contrato com o Parma fosse válido até junho de 2024, Buffon rescindiu o acordo, o que colocou um ponto final em uma carreira de quase três décadas.

“Isso é tudo, pessoal! Você me deu tudo. Eu te dei tudo. Nós fizemos isso juntos”, escreveu o italiano em suas redes sociais.

Buffon, que estreou na Série A em 1995, quando tinha apenas 18 anos, passou as últimas duas temporadas jogando a segunda divisão pelo Parma, equipe que o revelou.

O último jogo oficial de Buffon foi em 30 de maio, na derrota por 3 a 2 para o Cagliari no playoff de acesso para a elite do futebol italiano. O resultado fez a equipe da Emilia-Romagna continuar na Série B.

Além do gialloblù, o ex-goleiro teve uma passagem gloriosa pela Juventus, onde virou ídolo, bem como uma breve experiência no Paris Saint-Germain.

Em Turim, Buffon venceu mais de 20 títulos, entre eles 10 Campeonatos Italianos e cinco Copas da Itália, mas falhou em dar uma Liga dos Campeões ao time bianconero.

Eleito melhor goleiro do mundo em 2017, Buffon foi providencial no triunfo da Itália na Copa do Mundo de 2006, além de ser considerado por muitos como o melhor arqueiro da história do futebol.

Buffon foi um jogador que quebrou diversos recordes ao longo de sua trajetória no esporte. “SuperGigi” é o atleta que mais vezes vestiu a camisa da Azzurra e está em uma seleta lista de jogadores que disputaram ao menos cinco mundiais.

O goleiro deixa o futebol como o recordista de jogos na Série A, com 657 duelos disputados, além de ser o detentor do recorde de invencibilidade no campeonato, com 974 minutos sem ser vazado. (ANSA).

