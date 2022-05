Campeão do mundo com a Seleção Brasileira revela motivo de saída de Messi do Barcelona

Quase um ano após sua saída do Barcelona, Lionel Messi ainda é ligado ao clube catalão. Com passagem pela equipe da Catalunha e campeão do mundo com a Seleção Brasileira, o ex-lateral Belletti comentou a transferência do argentino para o Paris Saint-Germain. As informações são da entrevista para a jornalista Bibiana Bolson, do programa B6 Podcast.

“Até onde eu sei, ele (Messi) queria ficar para sempre no Barcelona. Algumas vezes, eu viajava com a equipe e trocava ideia com ele. Mas são as reviravoltas que o futebol dá. Por mais que você tenha um plano de carreira, que você tenha uma diretriz, não depende só de você. Depende do resultado dentro do campo, e de fora dele”, declarou Belletti.





Para o ex-jogador, a permanência do sete vezes melhor do mundo poderia ter sido acertada caso a diretoria do clube catalão adotasse uma postura visando o resultado a curto prazo. “Por mais que as equipes brasileiras tenham diretrizes de muito pouco prazo, e as de fora, diretrizes de longo prazo, nessa (do Barcelona), provavelmente a direção deve ter pensado em algo mais a longo prazo. E isso provoca algumas alterações”, destacou.

Segundo Belletti, ele ficou surpreso com a ida do camisa 10 da seleção argentina para o Paris Saint-Germain. “Assim que saiu a dúvida de para onde ele iria, achei que fosse para Premier League. Me surpreendeu também que ele tenha ido para o PSG, mas dá para entender também que não é fácil tomar toda e qualquer tipo de decisão neste nível dele. Nos colocar no lugar do Messi para tomar essa decisão? Não dá para fazer isso. Ele é um dos maiores de todos os tempos”, completou.