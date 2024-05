Campeão do BBB24, Davi trabalha como voluntário em hospital no Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 8:12 Para compartilhar:

Davi Brito, campeão do ‘BBB24‘, de 21 anos, viajou novamente ao Rio Grande do Sul para tentar de alguma forma ajudar as vítimas dos temporais e enchentes que atingem o estado desde o mês passado. Na noite desta quarta-feira, 15, ele gravou um vídeo enquanto trabalhava como voluntário na cozinha de um hospital.

“Estou aqui na cozinha do hospital metendo a mão na massa. O hospital está precisando muito da sua ajuda e de voluntários para ajudar a fazer esse trabalho aqui”, disse Davi, enquanto ajudava uma funcionária do local a montar sanduíches.

Essa é a segunda viagem que o ex-BBB realiza para o estado em meio a tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Além dos trabalhos esporádicos em hospitais da região, Davi também tem angariado doações e distribuído água e alimentos para as vítimas das chuvas.