Campeão do ‘BBB24’, Davi posa com carrão e divide opiniões: ‘Torrando tudo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 9:51 Para compartilhar:

Mais novo milionário do Brasil, Davi Brito tem ostentado seu novo estilo de vida nas redes sociais. O campeão do “BBB24” compartilhou nas redes sociais neste domingo, 5, um clique ao lado de um carrão que dividiu opiniões nas redes sociais. O modelo em questão é uma Audi TT, que pode custar mais de R$ 300 mil.

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade”, escreveu o ex-motorista de aplicativo, na legenda do post em seu Instagram.

Nos comentários, no entanto, internautas se manifestaram, indicando que o campeão do reality talvez não esteja fazendo bom uso dos R$ 2,92 milhões que faturou após o confinamento.

“Enquanto isso, nenhuma publicação sobre o Rio Grande do Sul, apenas uma foto no story de PIX. Deveria usar a influência que está tendo pra ajudar as pessoas”, criticou um.

“Se não usar a cabeça, logo ficará sem grana. Já tinha ganhado um carro, gente”, protestou outra.

“Isso, vai torrando tudo”, escreveu um terceiro.

Outros, no entanto, defenderam-no: “Cuidadores do dinheiro alheio: ele tirou foto em frente a um carro, não quer dizer que seja dele. E mesmo que fosse: o que vocês têm a ver com o que ele faz com o dinheiro dele?”, questionou um seguidor.

“Um negro pobre vencendo incomoda muita gente”, defendeu outro.

O que muitos internautas não sabem, entretanto, é que se trata do veículo de Mítico, apresentador do “PodPah”, podcast no qual Davi participou recentemente. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Marques 💎 (@mitico)