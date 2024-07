Campeão do ‘BBB24’, Davi Brito fecha o braço com tatuagens: ‘Uma sessão só!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 15:44 Para compartilhar:

Davi Brito, campeão do “BBB24” (TV Globo), resolveu sair do zero no quesito tattoo e fez sua estreia. Mas, para quem gosta de intensidade, um simples desenho não seria o suficiente para satisfazer o baiano. Ele resolveu radicalizar! O mais novo milionário do pedaço preencheu todo o braço.

O vencedor do reality teve a sua transformação exibida nas redes sociais, nesta terça-feira, 16, pelo tatuador responsável pela arte.

“Tive o prazer de atender o nosso campeão. Fizemos a primeira tattoo de Davi! Toda numa sessão só! O homem aguentou e conseguiu fechar o braço todo! Satisfação demais”, revelou Gian Lucca ao fazer uma publicação compartilhada com Davi.

O ex-motorista por aplicativo escolheu o braço esquerdo para tatuar os desenhos. No vídeo, publicado no Instagram, é possível ver apenas a parte externa do desenho. Nos destaque estão um leão, um olho, um relógio com algarismos romanos e uma águia. Toda a tattoo foi feita em preto e branco.

