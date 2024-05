Campeão do ‘BBB24’, Davi Brito fala sobre relação com influenciadora após flagra: ‘Acontecendo naturalmente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 16:12 Para compartilhar:

Davi Brito, 21 anos, resolveu abrir o jogo sobre sua relação com a influenciadora Bárbara Contreras após os dois terem sido flagrados juntos em um jantar íntimo, em Salvador. O campeão do “Big Brother Brasil 24” (TV Globo) garantiu que o encontro, na verdade, não se tratava de nada romântico.

“Era amizade [com Barbara Contreras]. Amiga, mesmo. Fomos lá no restaurante conversar, nada de mais. Agora estou focado na minha carreira, em seguir com os planos que eu tenho na minha vida. Acho que a parte de relacionamento vai acontecendo naturalmente, sem forçar nada”, disse ele em entrevista para a coluna Play, do jornal carioca O Globo, publicada no último domingo, 26.

Os dois foram vistos juntos pouco após o baiano deixar a casa do “BBB24”, e, portanto, logo após o fim de seu namoro com Mani Reggo, com quem ele se relacionava antes de entrar no reality.

“Tenho 21 anos, novinho, cheirando a leite ainda, então acho que está cedo. Agora é focar no que tenho que focar e deixar acontecer”, continuou ele, reafirmando que tudo não passava de encontro entre amigos.

Ainda durante a entrevista, Davi garantiu que não tem a intenção de se envolver em um novo relacionamento, estando focado, somente, no pós-BBB.

“Está sendo bastante bacana. Estou aproveitando as oportunidades, fazendo meus planos e projetos. Aonde eu vou as pessoas realmente gostam muito de mim, me abraçam bastante. Elas compraram a minha história. Estou aproveitando para curtir um pouco, espairecer, descansar e relaxar”, completou.

Davi Brito e Mani Rego terminaram o relacionamento menos de uma semana após ele vencer o “Big Brother Brasil 24”. A cozinheira ficou insatisfeita ao ver o namorado afirmar ao “Mais Você”, no dia seguinte à vitória no reality, que os dois ainda estavam “se conhecendo”. O baiano e a cozinheira estavam juntos há um ano e meio e moravam juntos.