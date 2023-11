Campeão do ‘BBB’ 15 ganhou 40kg por causa de compulsão alimentar: ‘Tive que dormir sentado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2023 - 10:27 Para compartilhar:

O campeão do “Big Brother Brasil” 2014, Cezar Limma, compartilhou que ganhou mais de 40kg e agora está em um processo de emagrecimento, com ajuda de profissionais. Com reeducação alimentar e foco nas atividades físicas, o ex-brother disse que tem o desejo de retomar o físico que tinha quando entrou no reality.

Para o gshow, ele disse que desenvolveu uma compulsão alimentar nos últimos anos.

“Tive apneia, um lipoma (tipo de tumor benigno) na minha nuca. Mas o estopim mesmo foi quando tive uma crise grande de refluxo. Comi tanto que precisei dormir sentado em uma poltrona”, contou, revelando que estava com 115kg e espera voltar aos 80kg.

No seu perfil no Instagram, ele tem compartilhado a rotina de treinos e recebe a companhia do filho Vicente, de seis anos.

“Fazer esse processo está sendo muito legal por que estou com meu filho do lado”, contou.

Atualmente, o advogado e economista mora no Mato Grosso do Sul, junto com a esposa, Carol, e o menino.

