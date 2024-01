Campeão do Aberto da Austrália, Sinner se aproxima do Top 3 da ATP

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/01/2024 - 14:14 Para compartilhar:

O italiano Jannik Sinner se aproximou do Top 3 do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (29), após o título do Aberto da Austrália.

Com a conquista de seu primeiro Grand Slam, Sinner se colocou a 455 pontos do russo Daniil Medvedev, seu adversário na final em Melbourne, que se manteve na terceira posição do ranking.

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, também diminuiu a diferença em relação ao líder da classificação, o sérvio Novak Djokovic. Os dois agora estão separados por 600 pontos.

Apesar de ter caído nas quartas de final na Austrália, Alcaraz somou uma boa quantidade de pontos, já que não participou do torneio no ano passado. Djokovic, por sua vez, defendia o título e foi derrotado na semifinal justamente por Sinner.

Sem muitas mudanças no Top 10, a novidade foi a entrada do americano Taylor Fritz, que subiu três posições e agora é o número 9 do mundo.

A maior queda foi do grego Stefanos Tsitsipas, que não repetiu a final do ano passado em Melbourne e aparece em 10º na classificação.

O brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP é Thiago Wild, na 81ª posição, que no Aberto da Austrália caiu na primeira rodada.

— Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024:

1. Novak Djokovic (SRB) 9.855 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.255

3. Daniil Medvedev (RUS) 8.765

4. Jannik Sinner (ITA) 8.310

5. Andrey Rublev (RUS) 5.050

6. Alexander Zverev (ALE) 5.030

7. Holger Rune (DIN) 3.685 (+1)

8. Hubert Hurkacz (POL) 3.540 (+1)

9. Taylor Fritz (EUA) 3.195 (+3)





10. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.025 (-3)

11. Alex De Miñaur (AUS) 2.970 (-1)

12. Casper Ruud (NOR) 2.965 (-1)

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.785

14. Frances Tiafoe (EUA) 2.060 (+3)

15. Tommy Paul (EUA) 2.050 (-1)

16. Ben Shelton (EUA) 1.965

17. Adrian Mannarino (FRA) 1.920 (+2)

18. Karen Khachanov (RUS) 1.910 (-3)

19. Cameron Norrie (GBR) 1.820 (+3)

20. Nicolás Jarry (CHI) 1.810 (-2)

…





81. Thiago Seyboth Wild (BRA) 708 (-4)

