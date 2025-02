Campeão de Sanremo desiste de Eurovision para não cancelar shows

ROMA, 22 FEV (ANSA) – O campeão do Festival de Sanremo em 2025, Olly, abriu mão de participar da próxima edição do Eurovision, que acontecerá entre 13 e 17 de maio, na cidade suíça de Basileia, para não ter de cancelar shows com ingressos esgotados no período.

Em seu perfil no Instagram, o cantor italiano disse ter tomado a decisão “com a consciência de que essa é uma daquelas coisas que talvez aconteçam apenas uma vez na vida”.

“Acho que vocês não ficariam tristes se eu alterasse os shows por causa do Eurovision, mas acredito firmemente que preciso me conectar com tudo aquilo que está acontecendo, antes de olhar mais adiante, e continuar com minha amada bagunça ao vivo, sobre a qual sempre falo com imenso orgulho”, explicou o artista neste sábado (22).

“Alguns dirão que estou desistindo de um sonho, mas eu acredito que apenas escolhi vivê-lo no meu tempo”, acrescentou Olly, que conquistou o Festival de Sanremo com a canção “Balorda nostalgia” (“Nostalgia boba”).

O artista tem shows marcados em 13 e 14 de maio, em Roma, e nos dias 16 e 17 do mesmo mês, em Molfetta, todos com ingressos esgotados.

Olly será substituído no Eurovision 2025 por Lucio Corsi, vice-campeão em Sanremo com “Volevo essere un duro” (“Gostaria de ser duro”). (ANSA).