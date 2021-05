Campeão da Taça Rio, Vasco estreia pela quarta vez na Série B

O Vasco não aprendeu em 2009, 2014 e 2016 e, por isso, terá que estrear pela quarta vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Rebaixado em 2020, o clube carioca começará sua caminhada diante do Operário em São Januário, no Rio, neste sábado, às 11 horas.

Ao menos, o Vasco chega animado pelo título da Taça Rio. Já o Operário está na semifinal do Paranaense e em 2020 o clube ficou a quatro pontos do acesso na Série B.

O jovem atacante Figueiredo deve ser a grande novidade do Vasco. Bem cotado perante o técnico Marcelo Cabo, Figueiredo deve pegar a vaga de Léo Jabá. Os experientes Leandro Castán, zagueiro, e o meia Marquinhos Gabriel, por outro lado, estão fora da estreia.

O zagueiro se recupera de um edema no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto o meia está com uma lesão na coxa esquerda. Marquinhos Gabriel deverá ser substituído por Gabriel Pec. Recém-contratado, Sarrafiore deve ficar no banco. Já Ricardo Graça continua na zaga ao lado de Ernando.

“Minha expectativa é a melhor possível, venho trabalhando bastante, espero dar o meu melhor, fazer um ótimo jogo e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória”, disse Graça.

No Operário, o zagueiro Reniê nem bem voltou e já deve ser titular. Reniê defendeu o Operário no ano passado e estava no Mirassol, onde disputou o Paulistão. Ele chegou à Ponta Grossa nesta semana.

“Eles apresentaram um entrosamento muito grande (Rodolfo Filemon e Reniê). É uma possibilidade real, a gente espera que eles correspondam muito”, revelou o técnico Matheus Costa.

Outra novidade é o lateral-direito Alex Silva. Recuperado de Covid-19, ele será titular. O volante Leandro Vilela e o meia Marcelo, recuperados de lesões, serão opções do treinador, assim como o atacante Rodrigo Pimpão, recém-contratado.

