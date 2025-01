Campeão da Supercopa, Milan tropeça e só empata com Cagliari, que está na zona de rebaixamento

Após duas vitórias em suas duas primeiras partidas e o título da Supercopa Italiana, o técnico português Sérgio Conceição tropeçou no comando do Milan. Em casa, o time só empatou com o Cagliari, que está na zona de rebaixamento do Italiano, em 1 a 1 neste sábado e permanece na oitava colocação, com 28 pontos.

Sérgio Conceição foi anunciado no Milan no final para 2024 como substituto de seu compatriota Paulo Fonseca, que deixou a equipe no oitavo lugar no Campeonato Italiano e em 12º na Liga dos Campeões.

Sob comando do novo técnico, o Milan venceu os grandes rivais Juventus e Internazionale, ambos de virada, para conquistar o primeiro título da temporada, a Supercopa Italiana, na Arábia Saudita.

De volta ao solo italiano, o Milan não conseguiu manter a sequência vitoriosa. Apesar de pressionar o adversário e buscar o gol desde o início do jogo, o time de Milão foi muito ineficiente nas finalizações.

O Milan conseguiu abrir o placar aos 6 minutos do segundo tempo. Após levantamento na área, Pulisic finalizou de pé direito. O goleiro Caprile consegue o desvio, e a bola bate na trave esquerda antes de sobrar no centro da área. Morata aproveita o rebote e toca para o gol.

O mandante, porém, teve pouco tempo para comemorar e ditar o ritmo de jogo. Cinco minutos depois, Felici aproveitou enorme espaço deixado pelo time do Milan e avançou desde a área do Cagliari até perto da do rival, passando como quis por Fofana e tocou para Zortea pelo lado direito. Ele dominou e bateu cruzado. A finalização não saiu forte, mas o goleiro Maignan aceitou e a bola entrou no canto direito.

O time de Milão terminou o jogo com quase 70% de posse de bola, 21 finalizações (11 em direção ao gol) contra apenas 4 dos visitantes, mas foi incapaz de transformar essa pressão em 3 pontos.

Na próxima rodada, no sábado, o Milan volta a enfrentar a Juventus, desta vez em Turim. Já o Cagliari, que abre a zona de rebaixamento, com 17 pontos, recebe o Lecce, no domingo.