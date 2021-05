Campeão da Champions League pelo Chelsea em 2012 revela desejo de jogar no Flamengo: ‘Sonho de criança’ Ramires, hoje sem clube, tem passagens por Cruzeiro, Palmeiras e Seleção Brasileira

Ramires, ex-volante do Palmeiras e campeão da Champions League de 2012 pelo Chelsea, decidiu revelar o time de coração. Em entrevista para a ESPN, o brasileiro confessou o “sonho de criança” de jogar no Flamengo.

– É sonho de criança, sempre tive essa vontade e eu nunca escondi. Mas acho que tudo tem seu tempo. Se não foi, não era para ser. Continuo na torcida, mais do que antes – disse Ramires.

O volante, sem clube desde sua saída do Palmeiras, também comentou sobre os rumores da contratação do seu ex-companheiro David Luiz pelo Flamengo.



– Encaixaria, sim (no time). Se vier, vou torcer bastante. Não cheguei a falar (com ele), vi alguma coisa por cima. Mas vou chamar ele, perguntar como está andando isso aí – disse.

