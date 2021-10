Campeão Carioca pelo Fluminense sub-20, Cauã relembra título: “Marcado na nossa história” Atacante destacou importância do título para a categoria e atletas; Fluminense sub-20 se concentra no Brasileiro

Há uma semana, o Fluminense se consagrava Campeão Carioca sub-20. A decisão ocorreu no dia 30 de setembro e terminou com o placar acumulado de 4 a 2 para o Tricolor. O atacante Cauã, que participou da campanha, relembrou como a equipe chegou até o confronto final.

– Fomos um passo de cada vez, entendendo o que precisava melhorar e as peças que precisavam se ajustar e nós sabíamos e víamos que o grupo estava focado e que tinha qualidade de chegar na final e bater campeão – disse.

O jogador chegou à Xerém em 2020, vindo do Votuporanguense, e teve a oportunidade de treinar com atletas que subiram recentemente para o profissional. De acordo com o jovem, o contato foi importante para o amadurecimento na carreira.

– Aprendi muito com os meninos que estão lá [no profissional] hoje e consegui trazer muita coisa para esse ano e ajudar a equipe com meu desempenho. Fechar esse ciclo com um título é muito satisfatório, pois se tratava de um sonho ser campeão com essa camisa.

Com 20 anos, Cauã está perto de fazer a transição para o sub-23 ou profissional. Desta forma, o título deu ao Moleque de Xerém a sensação de dever cumprido na categoria. O atleta marcou um gol contra a Portuguesa-RJ no campeonato.

– Esse título representa muito para nós que somos da geração 01, que encerra o ciclo no próximo ano. É algo que fica marcado em nossos corações e na nossa história dentro do clube, além de encorpar esse grupo e sempre querer buscar mais – finalizou.

Após o título estadual, os Moleques de Xerém concentram suas forças no Brasileirão sub-20. Na competição, o grupo se encontra na sétima colocação e tem a meta de continuar somando pontos para se classificar entre os oito melhores, e conquistar a classificação para a próxima fase.

