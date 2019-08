Campeão brasileiro pelo Flamengo anuncia aposentadoria: ‘Decidi viver outras coisas’

São Paulo – A hora do adeus chegou para Juan. Durante o programa “Resenha ESPN”, dos canais “ESPN”, o ex-jogador do Flamengo anunciou sua aposentadoria aos 37 anos. Agora longe dos gramados, ele que também teve passagens por Fluminense, Santos e São Paulo, se disse agradecido por tudo que viveu no futebol.

“Decidi para de jogar, decidi viver outras coisas na minha vida. Agradecer muito ao futebol, a tudo que eu passei do lado de craques. Esses caras são de verdade, a gente corria, corria atrás da bola, gostava de jogar, mas tá ao lados deles e fazer esse anúncio é muito gratificante, disse o ex-lateral ao lado dos hoje comentaristas, Alex, Djalminha, Fábio Luciano, e de seu xará, o ex-zagueiro Juan, que se despediu do futebol no começo desse ano.

O ex-atleta que também teve uma rápida passagem pelo Arsenal, da Inglaterra, disse que o foco agora é aproveitar a vida.

“É uma profissão muito desgastante fisicamente, psicologicamente . Tem motivos pessoais também, aproveitar a vida. To recém casado. Então quero aproveitar essas coisas da vida que a gente deixa de aproveitar. Um fim de semana, um feriado,tá do lado da família nos aniversários, datas importantes…”, explicou.

Com passagens por diversos clubes, Juan viveu o seu auge com a camisa do Flamengo, onde formou uma grande dupla de laterais com Léo Moura. Pela equipe rubro-negra, ele foi tricampeão Carioca (2007, 2008 e 2009), campeão do Brasileirão de 2009 e da Copa do Brasil de 2006, quando marcou um dos gols que deu o título ao Fla. Sua passagem na equipe do Rio, rendeu até uma convocação para a seleção brasileira, onde fez dois jogos em 2008.