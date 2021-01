Campeã pelo Botafogo quando criança, Vivian quer repetir a dose no Brasileiro: ‘Já sabia o peso da camisa’ Camisa 10 do Alvinegro na disputa do título da segunda divisão nacional, meia revela que já representou o Glorioso em um torneio de escolinha de futebol há 13 anos

Vestir a camisa do Botafogo não é novidade para Vivian. Uma das principais jogadoras da equipe finalista do Campeonato Brasileiro Série A-2, a segunda divisão nacional, a meia já “representou” o clube de General Severiano quando era criança. Em 2021, está na decisão da competição, contra o Napoli-SC, e garantida na elite do país.

A camisa 10 foi escolhida para representar o Alvinegro em um torneio de escolinhas em 2008, quando ainda era criança. Vivian publicou uma foto de “antes e depois” com a camisa do Botafogo nas redes sociais que viralizou e explicou, em entrevista à “BotafogoTV”, a história da fotografia.

– Eu jogava escolinha com os meninos e lá tinha campeonato interno com o tema do Brasileirão. No primeiro campeonato interno que joguei, fui sorteada para jogar com a camisa do Botafogo, naquele ano fomos campeões e foi bem legal. Tenho a medalha até hoje. Isso me marcou, guardo essa foto com muito carinho e quis o destino que eu viesse para cá, tive que mostrar para o torcedor – afirmou a jogadora.

Treze anos depois, o contato com o Glorioso é profissional: Vivian é uma das referências técnicas da equipe comandada por Gláucio Carvalho e, com a camisa 10, uma das principais jogadoras do Brasileirão Série A-2. Ela não esconde a vontade de querer ser campeã novamente pelo Botafogo, agora de forma oficial.

– Quando cheguei (no Botafogo), já sabia do peso a camisa, nosso grupo tem a consciência disso. Traçamos os objetivos, colocar o Botafogo na elite. E, conseguindo isso, não nos contentaríamos e agora estamos brigando pelo título e felizes por fazer parte da história – completou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também