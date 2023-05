Campeã olímpica na Rio 2016, lenda do atletismo americano morre aos 32 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2023 - 12:23 Compartilhe

Campeã de atletismo nas Olímpiadas do Rio em 2016, Tori Bowie, atleta norte-americana, morreu aos 32 anos. Nesta quarta-feira (03), a equipe que gerenciava a carreira da velocista comunicou o falecimento, mas não informou a causa da morte.

“Estamos arrasados ​​em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu. Perdemos uma cliente, querida amiga, filha e irmã. Tori era uma campeã… um farol de luz que brilhava tanto! Estamos verdadeiramente com o coração partido e nossas orações estão com a família, amigos e todos que a amavam”, escreveu a Icon Manegement.

Nas Olímpiadas de 2016, Tori conquistou a medalha de prata nos 100m rasos, bronze nos 200m rasos e liderou a equipe americana ao ouro no revezamento 4×100 rasos. No ano seguinte, a velocista foi campeã mundial dos 100m rasos e do revezamento 4x100m rasos.

