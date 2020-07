Campeã mundial de patinação é encontrada morta aos 20 anos

ROMA, 18 JUL (ANSA) – A patinadora russa, que se naturalizou australiana, Ekaterina Alexandrovskaya, 20 anos, foi encontrada morta neste sábado (18) em Moscou, informou a mídia local. Segundo as primeiras investigações, ela teria caído de uma janela, mas a polícia não descarta a hipótese de suicídio.

Campeã mundial juvenil de patinação em 2017, Alexandrovskaya participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, disputados na Coreia do Sul. No momento, ela tinha voltado para a Rússia após sofrer uma lesão durante os treinamentos que fazia no Canadá.

Seu companheiro nas Olimpíadas, o patinador Harley Windsor, lamentou a morte e disso que “guardará em seu coração” tudo o que “conquistamos juntos”. Os dois foram os primeiros da Austrália a se classificarem para os Jogos em mais de 10 anos.

(ANSA)

