Campeã Juve perde para o Cagliari; Roma se garante na Liga Europa

Após as comemorações pelo nono ‘Scudetto’ consecutivo, conquistado no domingo, a Juventus pagou pela ‘ressaca’ e, com um time misto, caiu diante do Cagliari (13º) que venceu com gols do jovem atacante Luca Gagliano, de 20 anos, aos 8 minutos, e de seu companheiro de ataque, o argentino Gio Simeone nos acréscimos do primeiro tempo (45+2).

Na luta pela classificação direta para a fase de grupos da Liga Europa, a Roma conquistou o 5º lugar ao vencer o Torino por 3 a 2 com gols de Edin Dzeko (16), Chris Smalling (23) e Amadou Diawara (61, de pênalti). O Torino havia aberto o placar com Álex Berenguer (14) e sofreu a virada para 3 a 1. O zagueiro Wilfried Singo diminuiu no segundo tempo (65).

Com esse resultado Roma e Napoli, como vencedor da Copa da Itália, estão garantidos na Liga Europa.

– Lazio no páreo –

A Lazio manteve intactas suas chances de terminar no pódio da Serie A, depois de derrotar o já rebaixado Brescia por 2 a 0.

O argentino Joaquín Correa, aos 17 minutos, e Ciro Immobile na reta final (82) foram os autores dos gols do triunfo da equipe romana.

Com o gol marcado sobre o Brescia, Immobile tem agora 35, abrindo uma vantagem de quatro gols sobre Cristiano Ronaldo na luta pela artilharia da Serie A.

O português, no entanto, ainda têm dois jogos pela frente, um a mais que o italiano.

Immobile está a um gol do recorde de todos os tempos em uma temporada, que pertence ao argentino Gonzalo Higuaín na temporada 2015-2016 pelo Napoli.

Com a vitória desta quarta, a Lazio soma agora 78 pontos, a mesma pontuação do Atalanta e um a menos que a Inter de Milão.

Essas são as três equipes que disputarão as vagas no pódio no sábado, embora os romanos tenham a vantagem de que o time de Bergamo e o de Milão se enfrentam.

– Zlatan ‘Button’ –

Mais cedo o Milan venceu a Sampdoria (15º) por 4 a 1, com dois gols do astro sueco Zlatan Ibrahimovic e terá que passar pela fase prévia da Liga Europa.

“Sou como Benjamin Button, sempre fui jovem, nunca envelheço”, brincou o atacante de 38 anos em referência ao conto do escritor americano F. Scott Fitzgerald que foi adaptado para o cinema em que o protagonista, em vez de envelhecer, rejuvenesce.

“Eles dizem que estou velho e cansado, mas estou apenas me aquecendo”, acrescentou o astro.

Enquanto o pódio ainda está sendo decidido, o mesmo vai acontecer com o time que acompanhará Brescia e SPAL na próxima temporada na Serie B.

O Lecce venceu a Udinese (14º) por 2 a 1 e se colocou a apenas um ponto do Genoa, que foi goleado em sua visita ao Sassuolo (8º).

No domingo, o Lecce recebe o Parma e o Genoa joga em casa com o Verona, que derrotou a lanterna SPAL por 3 a 0.

Em caso de igualdade de pontos, o Genoa será o time que permanecerá na elite do futebol italiano.

Em uma partida sem nada em jogo, a Fiorentina (10º) goleou o Bologna (12º) por 4 a 0.

— Resultados da 37ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Terça-feira:

Parma – Atalanta 1 – 2

Inter – Napoli 2 – 0

– Quarta-feira:

Lazio – Brescia 2 – 0

Sassuolo – Genoa 5 – 0

Udinese – Lecce 1 – 2

Sampdoria – Milan 1 – 4

Hellas Verona – SPAL 3 – 0

Fiorentina – Bologna 4 – 0

Torino – Roma 2 – 3

Cagliari – Juventus 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 83 37 26 5 6 75 40 35

2. Inter 79 37 23 10 4 79 36 43

3. Atalanta 78 37 23 9 5 98 46 52

4. Lazio 78 37 24 6 7 78 39 39

5. Roma 67 37 20 7 10 74 50 24

6. Milan 63 37 18 9 10 60 46 14

7. Napoli 59 37 17 8 12 58 49 9

8. Sassuolo 51 37 14 9 14 69 62 7

9. Verona 49 37 12 13 12 47 48 -1

10. Fiorentina 46 37 11 13 13 48 47 1

11. Parma 46 37 13 7 17 52 54 -2

12. Bologna 46 37 12 10 15 51 64 -13

13. Cagliari 45 37 11 12 14 52 53 -1

14. Udinese 42 37 11 9 17 36 51 -15

15. Sampdoria 41 37 12 5 20 47 64 -17

16. Torino 39 37 11 6 20 45 67 -22

17. Genoa 36 37 9 9 19 44 73 -29

18. Lecce 35 37 9 8 20 49 81 -32

19. Brescia 24 37 6 6 25 34 78 -44

20. SPAL 20 37 5 5 27 26 74 -48

