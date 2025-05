Campeã italiana nos anos 90, Sampdoria cai para 3ª divisão

ROMA, 13 MAI (ANSA) – A Sampdoria, campeã italiana na temporada 1990/91, empatou com a Juve Stabia e caiu pela primeira vez em sua história para a terceira divisão do futebol do país.

Os blucerchiati precisavam de um simples resultado positivo em Castellammare di Stabia para evitar o rebaixamento direto, mas o placar estagnado no zero e vitórias de concorrentes diretos impediram a salvação.

Em 38 jogos, a Sampdoria somou apenas 41 pontos e fechou a Série B na 18ª posição, sendo rebaixada junto com Cittadella e Cosenza. As equipes do Frosinone e da Salernitana ganharam sobrevida, mas se desafiarão em uma repescagem pela permanência na segunda divisão.

A Sampdoria teve um final inglório em uma temporada que começou mal e terminou ainda pior. A trajetória foi marcada por quatro trocas de treinadores (Pirlo, Sottil, Semplici e Evani) e uma identidade que não foi encontrada para evitar a queda.

Detentora de um Scudetto, a Samp também venceu quatro vezes a Copa da Itália e tem uma Supercopa da Itália no currículo.

Finalista da Champions League de 1991/92, o clube de Gênova também já foi campeão da Copa das Copas da Uefa. (ANSA).