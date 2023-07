Campeã em Varsóvia, Swiatek se mantém firme na liderança do ranking da WTA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 15:46 Compartilhe

Campeã do torneio de Varsóvia no fim de semana, a tenista polonesa Iga Swiatek se manteve firme no topo do ranking da WTA publicado nesta segunda-feira (31).

Jogando em sua cidade natal, Swiatek derrotou na final a alemã Laura Siegemund, que com o vice-campeonato ganhou 42 posições e agora é a número 111 do mundo.

A brasileira Bia Haddad, que não joga desde que desistiu de Wimbledon nas quartas de final devido a uma lesão nas costas, no dia 10 de julho, continua na 13ª posição.

— Ranking da WTA desta segunda-feira, 31 de julho:

1. Iga Swiatek (POL) 9.490 pontos

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8.845

3. Elena Rybakina (CAZ) 5.465

4. Jessica Pegula (EUA) 5.395

5. Ons Jabeur (TUN) 4.846

6. Caroline García (FRA) 4.685

7. Coco Gauff (EUA) 3.390

8. Petra Kvitova (CZE) 3.341

9. María Sakkari (GRE) 3.310

10. Marketa Vondrousova (CZE) 3.106

11. Daria Kasatkina (RUS) 3.015

12. Barbora Krecijkova (CZE) 2.840

13. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.745





14. Veronica Kudermetova (RUS) 2.570

15. Belinda Bencic (SUI) 2.560

16. Madison Keys (EUA) 2.535

17. Karolina Muchova (CZE) 2.333

18. Ludmila Samsonova (RUS) 2.315

19. Victoria Azarenka (BLR) 2.235

20. Jelena Ostapenko (LET) 2.165

