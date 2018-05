Campeã do ‘BBB18’, Gleici recebe surpresa de Wagner no ‘Encontro’

O programa “Encontro” desta quarta-feira, 30, teve como um dos temas a habilidade de expressar sentimentos e afeto, e uma das convidadas foi Gleici Damasceno, campeã da 18ª edição do Big Brother Brasil.

No programa das manhãs da TV Globo, ela falava de seu relacionamento com Wagner Santiago, que começou durante o reality, e que ele tinha mais facilidade de demonstrar sentimentos com ela. Durante a conversa, porém, Gleici foi surpreendida: Wagner apareceu no palco do programa com um buquê de rosas amarelas.

A surpresa deixou Gleici emocionada. As rosas amarelas, conforme explicou o casal para Fátima Bernardes, têm um significado especial. “Quando a Gleici retornou do paredão falso, ela veio com uma rosa amarela na mão. A gente conversou muito sobre a rosa amarela e a representação dela”, disse Wagner.