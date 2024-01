Campeã do ‘BBB11’, Maria Melilo denuncia namorado por agressão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/01/2024 - 5:37 Para compartilhar:

O comediante Luiz França está sendo acusado de violência doméstica pela namorada, Maria Melilo, que registrou um boletim de ocorrência no dia 13 de janeiro. Em sua denúncia, a campeã do “BBB11” afirmou ter sido agredida com socos e chutes.

Segundo o “Fofocalizando”, a discussão inicial teria sido motivada por ciúmes. No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, Luiz teria alegado à polícia que ele é quem teria sido agredido.

Em seu depoimento, o comediante afirmou que Maria teria tido uma crise de ciúmes e o agredido com socos e arranhões, além de ter arremessado copos em sua direção e o ameaçado com uma faca. Ela ainda teria desferido golpes de faca contra a porta de um cômodo quando Luiz se escondeu nele. Toda a ação teria sido testemunhada por um amigo de Luiz.

Em seu Instagram, a ex-BBB emitiu um comunicado conciso. “Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade”, escreveu.

Os dois estavam juntos desde 2021.

