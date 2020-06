Campeã do BBB 20, Thelma compartilha cliques de ensaio de lingerie

Thelma Assis, campeã da 20ª edição do Big Brother Brasil, usou as redes sociais para compartilhar cliques de um ensaio fotográfico. Ela escolheu a combinação terninho e lingerie para aparecer poderosa nas fotos. Na legenda do post, escreveu: “Dona de mim”, fazendo referência a música da cantora Iza.

Nos comentários, Thelminha recebeu elogios de famosos. “Uauuuuuu”, escreveu a também ex-BBB Marcela McGowan. “Meu Deus”, disse Pocah. A jornalista Michelle Loreto comentou com um emoji apaixonado.

Confira o post de Thelma Assis abaixo:

