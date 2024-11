Campeã de Wimbledon, Krejcikova critica comentários sobre sua aparência feitos no WTA Finals

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2024 - 11:32 Para compartilhar:

Atual campeã de Wimbledon, a tenista checa Barbora Krejcikova criticou os “comentários pouco profissionais” sobre sua aparência feitos no canal de TV americano Tennis Channel durante a transmissão do WTA Finals, em Riad.

“Como uma atleta que se dedicou a esse esporte, foi decepcionante ver esse tipo de comentário pouco profissional. Esta não é a primeira vez que algo assim acontece no mundo dos esportes”, afirmou ela neste domingo no X, antigo Twitter.

“Muitas vezes escolhi não falar, mas acredito que é hora de abordar a necessidade de respeito e profissionalismo na mídia esportiva. Esses momentos distraem da verdadeira essência do esporte e da dedicação que todos os atletas trazem para o campo. Amo profundamente o tênis e quero vê-lo representado de uma forma que honre o compromisso que assumimos para competir neste nível”, completou a tenista, que também foi campeã de Roland Garros em 2021.

Em duplas, ela já venceu todos os Grand Slams, foi campeã olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, e ocupou o topo do ranking. Sua melhor classificação em simples foi o segundo lugar, em 2022. Atualmente, a tenista de 28 anos ocupa a 13ª posição. Krejcikova foi eliminada na semifinal do WTA Finals, que reúne as melhores tenistas da temporada.

Aparentemente sem saber que estava no ar, o jornalista Jon Wertheim comentou sobre a testa de Krejcikova. O episódio foi divulgado nas redes sociais, e Wertheim pediu desculpas pelos comentários no X.

“Durante um programa do Tennis Channel na sexta, fiz alguns comentários profundamente lamentáveis fora do ar. Peço desculpas por eles. Entrei em contato imediatamente e pedi desculpas à tenista. Não sou a vítima aqui. Não foi profissional, nem refletiu a pessoa que me esforço para ser. Eu assumo isso. Sinto muito”, afirmou ele.

Não foi a primeira vez que uma emissora é criticada após comentários feitos sobre a aparência de uma tenista. Em 2013, a BBC pediu desculpas após observações do apresentador John Inverdale sobre a francesa Marion Bartoli, que havia conquistado o título de Wimbledon. “Você acha que o pai de Bartoli disse a ela quando ela era pequena: ‘Você nunca vai ser uma gata, você nunca será uma (Maria) Sharapova, então você tem que ser corajosa e lutar’?”