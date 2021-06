Campanha solidária ‘Vamos todos aquecer um coração’, promovida pelo Vasco, é estendida até 20 de julho O objetivo da ação social é arrecadar cobertores e agasalhos que serão destinados à população em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira, o Vasco anunciou que a campanha solidária ‘Vamos todos aquecer um coração’, promovida pelo clube, foi estendida até o dia 20 de julho. Inicialmente, ela aconteceria entre o dia 1º de junho até o dia 21 do mesmo mês, ou seja, hoje.

O objetivo da campanha é arrecadar cobertores e agasalhos que serão destinados à população em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro. A campanha, inclusive, é feita em parceira com a Arquidiocese do Rio para otimizar a logística e distribuição.

Ao fim da campanha os donativos serão entregues diretamente em São Januário, onde serão separados e distribuídos. Em nota publicada no início do mês, o Vasco destacou a necessidade de ajuda na onda de frio do inverno. Clique aqui e participe!

RELEMBRE A NOTA PUBLICADA PELO VASCO NO COMEÇO DO MÊS

A chegada do inverno expõe mais um dos múltiplos problemas que as pessoas em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro enfrentam. A típica onda de frio da estação atinge de forma dura essa população, que necessita de apoio.

Dessa forma, o Club de Regatas Vasco da Gama promove mais uma ação social, contando com a solidariedade de sua apaixonada torcida. A campanha “Vamos todos aquecer um coração” acontece entre os dias 1º/06 a 21/06 (agora está estendida até 20/07) com o objetivo de arrecadar cobertores e agasalhos que serão destinados à população em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro. Contaremos com a parceria da Arquidiocese do Rio de Janeiro para otimizar a logística e distribuição.

Convidamos a torcida vascaína a abraçar mais essa causa, separando agasalhos e cobertores em bom estado e depositando nos pontos de coleta contidos em todas as lojas Gigante da Colina.

Oferecemos, também, a oportunidade de o torcedor realizar sua doação de forma remota, adquirindo os produtos através do link https://campanha.lepinenxovais.com.br/?tracking=vasco

Ao fim da campanha os donativos serão entregues diretamente em São Januário, onde realizaremos a separação e distribuição.

Sua doação chegará a quem mais precisa, aquecendo corpos e corações nessa estação.

Campanha solidária “Vamos todos aquecer um coração”, é estendida até o dia 20 de julho. Você pode realizar sua doação através das Lojas Gigante da Colina ou de forma remota adquirindo os produtos através do link. https://t.co/mysA0C5n9Y#VascoDaGama pic.twitter.com/pC9beBiMmZ — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 21, 2021

