Campanha reforça importância do Complexo Portuário da Baía da Babitonga

Um dos principais ativos logísticos do país, o Porto Itapoá e o Porto de São Francisco do Sul lança em junho, a campanha publicitária: “Complexo da Baía da Babitonga – parece complexo, mas é fenomenal”. Com localização privilegiada, a Baía fica entre os municípios de São Francisco do Sul, Itapoá, Joinville, Araquari e Garuva, a 215 km de Florianópolis e cerca de 100 km de Curitiba.

O complexo portuário da Babitonga tem papel essencial para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina e do país, reunindo importantes terminais como o Porto Itapoá, o Porto de São Francisco do Sul, Transpetro, Terminal Gás Sul, além de diversos terminais retro portuários. Um ecossistema natural e econômico que compreende um dos maiores centros industriais do país, a Babitonga foi responsável por movimentar, em 2023, mais de 56 milhões de toneladas, equivalente a mais de 60% do share do mercado catarinense.

O presidente do Porto de São Francisco do Sul, autoridade portuária da Babitonga, Cleverton Elias Vieira, ressalta a tradição portuária da Baía. “Somos um dos mais antigos complexos portuários do Brasil e entendemos ser importante mostrar e reforçar a relevância de nossos portos para a economia brasileira e catarinense”, afirma. Vieira também destaca o caráter multipropósito do complexo: “Temos aqui operações de grãos, contêineres, gás, entre outras, o que mostra nossa representatividade para setores produtivos diversos”, conclui.

Já o presidente do Porto Itapoá, Cássio Schreiner, ressalta a pujança do empreendimento – o 4º terminal portuário de contêineres do país. Com quase 13 anos de atuação, o Porto Itapoá tornou a Babitonga relevante também no segmento de cargas conteinerizadas. “Nossa intenção com a campanha é reafirmar a importância do Complexo da Baía da Babitonga para a economia nacional e catarinense em diversas frentes, desde como valorizamos a comunidade local, o potencial de crescimento dos negócios, a frequente expansão e a proteção ao meio ambiente”, afirma Schneirer.

A campanha terá duração de três meses e será veiculada em mídias sociais, TV e por meio de branded content. Também será construída uma landing page que vai concentrar as informações sobre o complexo portuário. “Após pesquisa de campo com moradores de diversas cidades catarinenses, além de entrevistas telefônicas e presenciais com jornalistas da região e entes governamentais, foi possível criar uma campanha contando tudo o que o porto representa para a região e para o Brasil”, diz Jaderson de Alencar, VP de Planejamento e Novos Negócios da JOTACOM, agência de publicidade do Grupo FSB, criadora da campanha.

“Por meio desta ação publicitária, vamos mostrar como isso se reflete positivamente nos índices econômicos, na geração de empregos, no desenvolvimento sustentável e na história da região”, completa Alencar. “O slogan da campanha brinca com o nome ‘Complexo Portuário’, que parece um conceito complexo, mas na verdade é fácil de entender, com um slogan na linha: Parece Complexo, mas é Sensacional”.

As peças publicitárias vão destacar desde a natureza exuberante da região da Baía da Babitonga, a sustentabilidade do empreendimento e os projetos socioambientais, até os empregos gerados, a modernidade nas operações e as ações voltadas ao desenvolvimento das comunidades locais.

Investimentos e infraestrutura

As empresas do Complexo Portuário da Baía da Babitonga têm demandado novos investimentos públicos em infraestrutura. A Principal delas é a dragagem do canal de acesso à Baía da Babitonga, que tornará possível a navegação de embarcações maiores, que hoje não navegam na costa brasileira. Atualmente, o canal de acesso comporta navios capazes de carregar cerca de 10 mil TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés). Com a obra, o canal de acesso será capaz de receber navios de maior porte, com capacidade para cerca de 16 mil TEUs.

Além do notório ganho de produtividade, a obra torna a navegação mais segura e menos sujeita às marés, o que gera mais agilidade. A obra é orçada em R$ 300 milhões e está na iminência de ter sua Licença de Instalação emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, o que autoriza o início das obras.

A obra também tem uma importante contrapartida ambiental, que é o uso benéfico do sedimento retirado do local. Pela primeira vez no Brasil, em obras desse perfil, esse sedimento será aproveitado para a engorda das praias de Itapoá, que hoje sofre um sério problema de erosão costeira. Esta medida foi assegurada em 2021, quando a Prefeitura Municipal de Itapoá e o Porto de São Francisco do Sul assinaram m termo de compromisso.