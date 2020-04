Campanha pretende ajudar profissionais das artes cênicas em SP

O Fundo Marlene Colé, de apoio a técnicos e artistas das artes cênicas, está lançando uma campanha para arrecadar doações para ajudar profissionais afetados pela crise no setor devido à pandemia do novo coronavírus. O fundo existe há quatro anos, mas uniu instituições do setor para apoio àqueles que sofrem pela interrupção de suas atividades neste momento de isolamento social.

O objetivo é fornecer itens de primeira necessidade aos profissionais e suas famílias no estado de São Paulo. A ação consiste em arrecadar fundos para distribuição de vale-alimentação, doações de cestas básicas, material de higiene e farmácia. A quantidade de pessoas beneficiadas vai depender do valor arrecadado na campanha, que pode ser doado por qualquer pessoa ou empresa.

O benefício será direcionado a profissionais de artes cênicas, incluindo teatro, circo, dança e musical, que tenham participado profissionalmente de espetáculos e produções nos últimos dois anos, maiores de 18 anos, que não tenham emprego formal nem estejam recebendo nenhum outro benefício – como previdenciário, seguro-desemprego ou auxílio emergencial – e que estejam passando por dificuldades financeiras devido à pandemia e paralisação dos trabalhos.

Clique aqui para mais informações sobre a campanha.

O fundo é formado por voluntários da Associação de Produtores Teatrais Independentes (APTI), Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão de SP (Sated-SP), Cooperativa Paulista de Teatro e coletivos de circo.