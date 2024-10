Campanha para eleições presidenciais chega ao fim no Uruguai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

MONTEVIDÉU, 24 OUT (ANSA) – Os candidatos à presidência do Uruguai encerraram nesta quinta-feira (24) seus últimos comícios antes da votação do primeiro turno das eleições do próximo domingo (27).

Cerca de 2,7 milhões de uruguaios votarão para eleger o sucessor do presidente Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, de centro-direita, e também para renovar o Parlamento.

No entanto, é quase certo que haverá um segundo turno no dia 24 de novembro, já que nenhum dos concorrentes tem 50%+1 das intenções de voto, conforme exige a legislação do país sul-americano para que um vencedor seja proclamado.

De acordo com a última sondagem da agência Cifra divulgada ontem(23), Yamandú Orsi, candidato da Frente Ampla, de centro-esquerda, e apoiado pelo ex-presidente José “Pepe” Mujica, conta com 44% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Álvaro Delgado, protegido de Lacalle Pou, aparece com 23%.

A expectativa é de que, em um eventual segundo turno, Delgado tenha o apoio dos partidos restantes da coalizão governamental, o que lhe permitiria obter 43% das intenções de voto, segundo a última pesquisa. (ANSA).