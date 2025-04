Campanha na Itália arrecada recordações ligadas a chocolate

SÃO PAULO, 15 ABR (ANSA) – A “Cidade do Chocolate”, que será inaugurada no segundo semestre de 2025, em Perúgia, na Itália, lançou um projeto para arrecadar objetos, recordações, fotografias e documentos relacionados ao doce para exibir ao público.

A iniciativa, batizada de “ChocoMemorabilia”, é um projeto de colaboração cívica dedicado à redescoberta e valorização dos preciosos testemunhos ligados à história do chocolate na cidade.

O objetivo é capturar os momentos mais doces e significativos ligados ao passado da produção de chocolate em Perúgia, envolvendo ativamente a comunidade no processo, para criar um arquivo de imagens e artefatos.

Entre os itens pedidos estão fotos e vídeos, tanto digitais quanto originais, documentos de áudio, pôsteres, memórias e materiais publicitários. Para enviar o arquivo, é preciso entrar em contato com os organizadores por meio do e-mail oficial (chocomemorabilia@cittadelcioccolato.it).

A ideia é deixar o arquivo acessível a todos os visitantes da Cidade do Chocolate. A expectativa é de que o projeto também promova colaborações com outras cidades da Úmbria, visando a criar uma rede coordenada para a coleta e conservação do patrimônio documental ligado à história do chocolate. (ANSA).