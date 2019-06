Campanha Junho Lilás destaca importância do teste do pezinho

Para chamar atenção para o teste do pezinho nos bebês, a campanha Junho Lilás realiza hoje uma ação na Estação de Metrô Hospital São Paulo com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de fazer a triagem neonatal e ampliar a cobertura dos exames.

A ação é uma parceria da ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 5-Lilás de metrô de São Paulo, em parceria com A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae ) de São Paulo, pioneira no teste do pezinho na América Latina.

A campanha Junho Lilás está na terceira edição e foi lançada no último dia 6 pela organização, em parceria com a União Nacional dos Serviços de Referência em Triagem Neonatal (Unisert).

Teste

O teste do pezinho é um exame rápido que pode impedir o desenvolvimento de doenças genéticas e metabólicas no bebê, que podem levar à deficiência intelectual. O exame gratuito é obrigatório e deve ser realizado em todo e qualquer recém-nascido – preferencialmente, entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê.

O teste básico – em que gotinhas de sangue do calcanhar do bebê são coletadas – é composto por seis diagnósticos: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, deficiência de biotinidase, anemia falciforme e demais hemoglobinopatias e fibrose cística.

“O hipotireidismo congênito é diagnosticado,em torno de 1 a cada 4 mil crianças. A doença é tratada com hormônios administrados preventivamente, e por toda a vida, para fazer com que a criança se desenvolva normalmente, sem deficiência intelectual. O bacana é isso: é possível fazer o diagnóstico precoce e a criança terá uma vida normal”, disse a supervisora do laboratório da Apae, a farmacêutica bioquímica Sônia Hadachi.

Ação

Durante a ação de hoje, profissionais do laboratório da Apae de São Paulo vão oferecer orientação aos passageiros de ônibus, esclarecendo sobre as doenças que podem ser diagnosticadas na triagem neonatal. Também serão distribuídos panfletos didáticos.

A supervisora destascou que as mulheres que fizeram parto em casa devem levar o bebê, logo após o nascimento, para fazer o teste.

“É recomendado procurar imediatamente um posto de coleta do teste do pezinho, o que pode ser feito na Apae, ou no hospital de referência, ou erm uma unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. O certo é fazer a coleta preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida, porque o exame, quando houver alteração, a confirmação do diagnóstico deve ser feita em tempo hábil para iniciar o tratamento o mais rápido possível, antes da manifestação dos sintomas.”