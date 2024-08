Campanha eleitoral começa oficialmente nesta sexta-feira; veja o calendário

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2024 - 6:00 Para compartilhar:

As eleições 2024 dão seu pontapé inicial oficialmente nesta sexta-feira, 16, com os candidatos às prefeituras e Câmara Municipais podendo começar sua peregrinação em busca de votos. É a partir desta sexta que os políticos podem começar a pedir votos oficialmente e entregar os famosos santinhos.

Os candidatos também podem impulsionar publicações nas redes sociais, veículos impressos e digitais. Ainda é possível ter o “palanque” com comícios, sem ter problemas com a Justiça Eleitoral.

Cerca de 15 mil prefeitos se candidataram nas 5,5 mil cidades brasileiras, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já 413 mil pessoas se candidataram a vereador.

O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, há chances de ter segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro.

Veja as próximas datas do calendário eleitoral

20 de agosto

Prazo para que o TSE divulgue os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido político, que têm um percentual determinado de reserva dos fundos partidário e eleitoral a que as agremiações têm acesso.

30 de agosto

Início do horário eleitoral gratuito, em que as emissoras de televisão aberta e rádio passam a exibir dois blocos de programação e inserções de 30 ou 60 segundos para cada partido, federação ou coligação (no caso das disputas para prefeituras).

3 de setembro

Data a partir da qual eleitores podem consultar suas seções de votação no e-Título, versão digital do título eleitoral.

15 de setembro

Data de divulgação para os eleitores, nos endereços digitais da Justiça Eleitoral (DivulgaCand), da prestação de contas da campanha, incluindo as quantias recebidas, origem e dados pessoais dos doadores.

16 de setembro

Data-limite para a substituição de candidaturas que tiveram tido seus registros impugnados pela Justiça Eleitoral ou que por, por demais razões, tenham deixado a disputa — exceção é aberta em caso de morte, em que essa data não precisa ser respeitada.

3 de outubro

Encerramento da propaganda eleitoral gratuita para o primeiro turno e data-limite para exibição de debates e entrevistas com os candidatos no rádio e na televisão.

4 de outubro

Último dia para a promoção de publicidade paga dos candidatos, na imprensa escrita e na internet.

5 de outubro

Último dia para a realização de campanha de rua e uso de recursos como alto-falantes e amplificadores para promover concorrentes aos cargos em disputa.

A partir desta data, os CACs (Colecionadores, atiradores e caçadores) ficam proibidos de transportar armas e munições em todo o território nacional até 24 horas após a conclusão da votação.

6 de outubro

Primeiro turno das eleições em todo o país. As urnas ficam abertas das 8h às 17h.

7 de outubro

Retomada da campanha eleitoral nas cidades em que houver segundo turno. Candidatos voltam a ter autorização para usar amplificadores de som, distribuir materiais de divulgação e fazer comícios e atos públicos.

11 de outubro

Reinício da propaganda eleitoral gratuita para o segundo turno. Também é a data-limite para que instituições ou empresas de auditoria encaminhem ao TSE os relatórios das fiscalizações de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas no primeiro turno.

24 de outubro

Último dia para promover comícios e atos de campanha para o segundo turno, em que fica vedado o uso de amplificadores de som, palanques e demais itens de promoção de candidatos.

25 de outubro

Encerramento da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão, bem como da propaganda paga na internet e em publicações impressas.

26 de outubro

Encerramento da distribuição de materiais de campanha dos candidatos e último dia para a realização de comícios, passeatas e demais atos de campanha.

27 de outubro

Segundo turno das eleições nas cidades em que houver disputa. A votação ocorre das 8h às 17h.

1º de novembro

Data-limite para que empresas de auditorias e demais instituições responsáveis apresentem à Justiça Eleitoral os relatórios da fiscalização realizada na auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas no segundo turno.