Campanha do Flamengo e o Bi da América, em 2019, vira minissérie Seis episódios contarão a trajetória do Flamengo na Libertadores de 2019, quando o time da Gávea reconquistou a Copa após 38 anos sob o comando de Gabigol e Bruno Henrique

A trajetória do Flamengo na Copa Libertadores de 2019 foi memorável, ainda mais para o rubro-negro que assitiu a equipe reconquistar a América após 38 anos do feito de Zico & Cia. Diante do feito, a Conmebol produziu uma minissérie que recontará a campanha do time através de seus protagonistas e com participações especiais. O primeiro episódio irá ao ar no dia 14 de julho.

A produção contará com imagens inéditas das partidas e dos bastidores, além de entrevistas com jogadores, ex-jogadores e técnicos de Flamengo e River Plate, antes e depois da Final Única, trazendo nomes como Zico, Jorge Jesus, Marcelo Gallardo, Franco Armani, Bruno Henrique e Gabigol, entre outros.

– A trajetória do Flamengo na Conmebol Libertadores 2019 é uma história de superação que merece ser relembrada. Sua conquista representa a paixão do futebol sul-americano que ‘Acredita Sempre’, até o último minuto para realizar os seus sonhos. Sem dúvida, esta minissérie nos fará desfrutar da grande paixão do nosso futebol e contará ao mundo inteiro essa forma especial que temos de viver o esporte na América do Sul – declarou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

O ponto de partida de “A Glória Eterna” é 1981, quando o Flamengo conquistou a Libertadores pela primeira vez, diante do Cobreloa – coincidentemente na mesma data de 2019, dia 23 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai – e relembra as outras 13 participações malsucedidas do time brasileiro em busca do bicampeonato até chegar no duelo contra o River Plate, em Lima, no Peru.

Dois episódios da minissérie serão exibidos a cada terça-feira (14, 21 e 28 de julho), na página da Conmebol Libertadores no Facebook. A parceria entre CONMEBOL e FC Diez Media já produziu outros dois filmes especiais: “23/11 – Glória Eterna ao Flamengo”, que conta em detalhes a Final Única da Libertadores 2019, e “Gre-Nal, o Filme”, que registra o primeiro clássico da história entre Grêmio e Internacional pela Copa, na Fase de Grupos de 2020.

