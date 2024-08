Campanha de vacinação contra brucelose termina em 31 de agosto em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 13:07 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – A campanha de vacinação contra a brucelose vai terminar no próximo dia 31 de agosto no Estado de São Paulo. A campanha, que geralmente ocorre semestralmente, teve prorrogação por causa do desabastecimento da vacina B19 em todo o País. Nesta etapa, devem ser vacinadas todas as fêmeas bovinas e bubalinas de três a oito meses de idade, informa em comunicado a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

Além do prazo para vacinação, o período para o produtor declarar a vacinação no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave) também foi prorrogado e vai até 6 de setembro.

Segundo a secretaria, a vacinação deve ser feita por um veterinário cadastrado que, além de garantir a correta aplicação do imunizante, fornece o atestado de vacinação ao produtor.

A relação dos veterinários cadastrados na Defesa Agropecuária para realizar a vacinação em diversos municípios do Estado de São Paulo está disponível em https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/credenciados/.

A emissão do atestado de vacinação contra brucelose pelo veterinário cadastrado não dispensa a obrigatoriedade da declaração da vacinação.

Atualização dos rebanhos

Após o fim da obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa no Estado de São Paulo, o produtor rural passou, também em caráter obrigatório, a ter que atualizar seus rebanhos no Gedave.

Os proprietários têm até dia 6 de setembro para declarar todas as espécies, além dos bovídeos, presentes em suas propriedades.