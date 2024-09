Campanha de Nunes condena agressão e diz que método de Marçal visa ‘engajamento nas redes sociais’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2024 - 12:46 Para compartilhar:

A campanha do atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), condenou a agressão que o marqueteiro Duda Lima, de 50 anos, sofreu pelo cinegrafista Nahuel Medina, 26, durante o debate “Flow News” na noite de segunda-feira, 23. E classificou que o método do postulante Pablo Marçal (PRTB) visa apenas o “engajamento nas redes sociais”.

“Repudiamos os ataques verbais e físicos que têm sido recorrentes nesta campanha municipal na cidade de São Paulo. O que ocorreu ontem é mais um episódio lamentável da degradação do processo democrático”, iniciou a nota enviada ao site IstoÉ.

Para a campanha de Nunes, as provocações são usadas no intuito de desviar a discussão sobre os problemas reais enfrentados pela cidade. “No fim das contas, o objetivo é apenas obter engajamento nas redes sociais, abrindo mão de propostas e da prestação de contas à população”, completou.

A nota ainda destacou que o prefeito Ricardo Nunes pretende seguir “na defesa dos nossos valores em favor do equilíbrio e em respeito máximo à sua excelência, o eleitor”.

Relembre o ocorrido

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que houve a solicitação de medidas de proteção e o registro de um boletim de ocorrência por lesão corporal no 16° Distrito Policial (Vila Clementino). “A autoridade policial solicitou a realização de exame de corpo de delito e orientou a vítima sobre o prazo para representação criminal”, completou.

Durante as considerações finais do debate, o candidato Pablo Marçal iniciou uma série de provocações contra o prefeito Ricardo Nunes e acabou sendo advertido e expulso pelo mediador do evento, o jornalista Carlos Tramontina.

Nesse instante, Nahuel desferiu um soco no rosto do marqueteiro Duda Lima, que saiu do local sangrando.