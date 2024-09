Campanha de Boulos se irrita com Lula após desistência em atos de campanha

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 25/09/2024 - 16:21 Para compartilhar:

Integrantes da campanha de Guilherme Boulos (PSOL), candidato à prefeitura de São Paulo, se frustraram e manifestaram irritação com a desistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de participar de um evento da campanha no sábado, 28. A informação foi apurada pelo site IstoÉ com um membro da alta cúpula da campanha. Boulos nega a indisposição.

Lula havia confirmado sua vinda a São Paulo para dois eventos de campanha de Boulos no sábado. Um dos eventos está marcado para o Grajaú, em que Boulos fará uma caminhada pela região para conversar com comerciantes. A segunda agenda seria na Zona Leste.

Os planos de Lula mudaram na segunda-feira, 23, quando o petista confirmou viagem ao México, para acompanhar a posse da presidente Claudia Sheinbaum.

O time de Boulos esperava que Lula pudesse ter uma participação mais ativa na campanha para alavancar o eleitorado do deputado. Atualmente, o voto nas periferias é a maior prioridade dos interlocutores, já que o psolista não consegue subir nas pesquisas entre os moradores dessas zonas.

Na avaliação de pessoas próximas a Boulos, atrelar a imagem do presidente ao candidato do PSOL daria uma margem para alavancar os números nas pesquisas pela Prefeitura da capital paulista. Sem Lula, o desafio ficaria mais complicado.

O site IstoÉ conversou com outros membros da campanha, que negam a chateação. De acordo com eles, há um entendimento sobre a necessidade da agenda do presidente da República. Mesmo assim, há claros sinais de frustração com o adiamento.

Aos jornalistas durante uma agenda nesta quarta-feira, 25, Boulos reforçou o apoio de Lula à sua candidatura com o mesmo discurso já usado quando questionado em outras oportunidades. De acordo com ele, não há crise na relação entre eles.

“Presidente Lula está conosco na campanha, vai continuar. Foi a única campanha que ele veio em todo o processo eleitoral. Já fez dois comícios conosco, ainda vai fazer mais no primeiro turno e no segundo turno”, afirmou.

Lula ainda participaria de agendas em São Bernardo do Campo (SP) e Diadema (SP), onde os candidatos do PT tentam se colocar na liderança. Reduto eleitoral do petista, São Bernardo é o que tem o caminho mais desafiador. Luiz Fernando (PT) está em terceiro lugar nas pesquisas, que tem o deputado Alex Manente (Cidadania) na liderança.

Em Diadema, o candidato à reeleição Filippi (PT) está na frente, mas já vê Taka Yamauchi (MDB) no retrovisor. A cidade é um dos maiores redutos do partido em São Paulo, junto com Araraquara, e uma das prioridades do PT neste ano.

Mesmo com a desistência neste fim de semana, Lula prometeu participar do ato de campanha de Boulos no dia 5 de outubro, na véspera das eleições. O local e agenda ainda estão em fase de negociação pela campanha.